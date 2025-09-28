Lorenzo Musetti continua la sua corsa a Pechino | Contento di essere ai quarti oggi ho servito bene
Lorenzo Musetti si avvicina passo dopo passo alla qualificazione per le ATP Finals di Torino, macinando punti pesanti anche nello swing asiatico sul cemento con la finale di Chengdu e adesso con i quarti di finale a Pechino. L’azzurro ha cominciato il suo percorso nella capitale cinese battendo prima il big server Giovanni Mpetshi Perricard e poi l’altro francese Adrian Mannarino, in attesa di sfidare domani il giovane americano Learner Tien. “ Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
#Tennis Lorenzo #Musetti passa ai quarti degli #ATP500 di #Pechino. L'azzurro ha sconfitto agli ottavi il francese #Mannarino per 6-3, 6-3 #ChinaOpen Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Lorenzo Musetti sulle proprie scuse ai tifosi dopo il match con Mannarino: “Ovviamente mi aspettavo questo tipo di reazione dai tifosi. Credo di essermelo meritato da un certo punto di vista, per questo a fine partita ci ho tenuto a fare le mie scuse p - X Vai su X
Musetti piega Mannarino, quarti di finale a Pechino ma senza derby: cos'è successo - L'Italia sorride a metà nella mattinata cinese con il carrarino batte agevolmente il francese e continua la sua avventura ... Da tuttosport.com
Pechino, Musetti doma il “bombardiere”: ma che fatica! Ecco com’è andata - Lorenzo Musetti ha archiviato le scorie della delusione di Chengdu e ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel 500 di Pechino. Riporta thesocialpost.it