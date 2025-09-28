Lorenzo Musetti continua la sua corsa a Pechino | Contento di essere ai quarti oggi ho servito bene

Lorenzo Musetti si avvicina passo dopo passo alla qualificazione per le ATP Finals di Torino, macinando punti pesanti anche nello swing asiatico sul cemento con la finale di Chengdu e adesso con i quarti di finale a Pechino. L’azzurro ha cominciato il suo percorso nella capitale cinese battendo prima il big server Giovanni Mpetshi Perricard e poi l’altro francese Adrian Mannarino, in attesa di sfidare domani il giovane americano Learner Tien. “ Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it

