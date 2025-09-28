L’operazione sicurezza chiuso il ponte sull’Adda | saranno tre giorni di disagi

Trezzo, 28 settembre 2025 –   Le fasce di sicurezza per lavoratori a l mattino e studenti il pomeriggio non cancellano la preoccupazione. Domani, scattano i tre giorni di chiusura del ponte sullAdda, fra Trezzo e Capriate. Il viadotto deve essere ispezionato per controllarne tenuta, eventuali problemi, un check-up necessario per certificarne lo stato di salute e, se servono, programmare interventi di sistemazione. Prima del Covid era stata la volta dei giunti, sostituzione di quelli ormai troppo usurati. Al centro dell’intervento, la sicurezza. La tragedia del Morandi ha insegnato a tutti in modo traumatico cosa può succedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

