L’operazione sicurezza chiuso il ponte sull’Adda | saranno tre giorni di disagi
Trezzo, 28 settembre 2025 – Le fasce di sicurezza per lavoratori a l mattino e studenti il pomeriggio non cancellano la preoccupazione. Domani, scattano i tre giorni di chiusura del ponte sull’Adda, fra Trezzo e Capriate. Il viadotto deve essere ispezionato per controllarne tenuta, eventuali problemi, un check-up necessario per certificarne lo stato di salute e, se servono, programmare interventi di sistemazione. Prima del Covid era stata la volta dei giunti, sostituzione di quelli ormai troppo usurati. Al centro dell’intervento, la sicurezza. La tragedia del Morandi ha insegnato a tutti in modo traumatico cosa può succedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - chiuso
Ad Afragola sequestrato un cantiere PNRR: era stato chiuso per motivi di sicurezza, ma riaperto illegalmente
Lavoratori in nero e senza misure di sicurezza: chiuso un laboratorio tessile a Galliate
Demolito per motivi di sicurezza. Collaudi ok, ma il ponte resta chiuso. Cesano aspetta di riaprire la strada
Info di servizio: oggi, grazie ad un intervento dei vigili del fuoco, è stato effettuata una disinfestazione di calabroni presso il Cimitero comunale. Per ragioni di sicurezza è stato chiuso al pubblico. - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Droni violano ancora la sicurezza europea: chiuso l’aeroporto di Copenaghen, allarme senza precedenti - X Vai su X
Tolentino, chiuso al traffico il ponte sulla diga: al via i lavori di messa in sicurezza - La modifica temporanea della circolazione parte da questa mattina e continuerà fino al prossimo 11 ... Scrive corriereadriatico.it
Chiuso un ponte anche a San Felice - Da ieri è stato chiuso un tratto della provinciale 8 nella diramazione per San Felice, all’intersezione con via Canalino, a causa del cedimento della ... Segnala ilrestodelcarlino.it