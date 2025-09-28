L E CITTÀ DI PIANURA Genere: commedia drammatica??? 12 Regia: Francesco Sossai. Con Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla. “La voce di Hind Rajab”, la clip del film che ha scosso il Festival di Venezia 2025 X Leggi anche › “Le vie del cinema” a Milano: 30 film dai festival di Venezia, Cannes e Berlino Le città di pianura – Belluno, Treviso, i paesi che si incontrano nella laguna («Rovigo non esiste») – sono una terra di confine. Non sono le Alpi, non è Venezia. Creature di confine sono anche Doriano e Carlo che lungo quelle strade vivono ogni notte come se fosse l’ultima. Beoni, picari, avventurieri, che nel viaggio che dovrebbe portarli all’incontro con un vecchio amico e alla ricerca di un tesoro (anzi, tesoretto), coinvolgono e seducono un giovane universitario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'on the road come esperienza indimenticabile, l'amicizia etilica come unico antidoto al sonno della provincia