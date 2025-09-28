L'omicidio di Desirée Piovanelli uccisa 23 anni fa con 33 coltellate | i dubbi della famiglia sul delitto
Sono trascorsi 23 anni dall'omicidio di Desirèe Piovanelli, la 14enne uccisa con 33 coltellate in una cascina a Leno (Brescia). La famiglia ha ancora molti dubbi sul movente del suo assassino e sui veri mandanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: omicidio - desir
Bertrand Cantat dei Noir Desir indagato per il suicidio della moglie. Era già stato condannato per l’omicidio di Marie Trintignant
Alle primissime ore dell’alba, i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi (2007). Le immagini mostrano agenti, volti tesi, ambienti scolpiti sotto la luce fredda dell’alba: la perq - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio di Desirée Piovanelli, uccisa 23 anni fa con 33 coltellate: i dubbi della famiglia sul delitto - Sono trascorsi 23 anni dall'omicidio di Desirèe Piovanelli, la 14enne uccisa con 33 coltellate in una cascina a Leno (Brescia) ... Segnala fanpage.it
Desirée Piovanelli uccisa 23 anni fa, il papà Maurizio: «Colpevoli mai condannati, non mi arrendo. Preparo la mossa per riaprire le indagini» - Tanti ne sono passati da quando Desirée Piovanelli è stata brutalmente uccisa a Leno, in provincia di Brescia. Secondo msn.com