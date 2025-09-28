L'omicidio di Desirée Piovanelli uccisa 23 anni fa con 33 coltellate | i dubbi della famiglia sul delitto

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi 23 anni dall'omicidio di Desirèe Piovanelli, la 14enne uccisa con 33 coltellate in una cascina a Leno (Brescia). La famiglia ha ancora molti dubbi sul movente del suo assassino e sui veri mandanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - desir

Bertrand Cantat dei Noir Desir indagato per il suicidio della moglie. Era già stato condannato per l’omicidio di Marie Trintignant

omicidio desir233e piovanelli uccisaL’omicidio di Desirée Piovanelli, uccisa 23 anni fa con 33 coltellate: i dubbi della famiglia sul delitto - Sono trascorsi 23 anni dall'omicidio di Desirèe Piovanelli, la 14enne uccisa con 33 coltellate in una cascina a Leno (Brescia) ... Segnala fanpage.it

omicidio desir233e piovanelli uccisaDesirée Piovanelli uccisa 23 anni fa, il papà Maurizio: «Colpevoli mai condannati, non mi arrendo. Preparo la mossa per riaprire le indagini» - Tanti ne sono passati da quando Desirée Piovanelli è stata brutalmente uccisa a Leno, in provincia di Brescia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Desir233e Piovanelli Uccisa