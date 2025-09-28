L’ombra del Fentanyl droga degli zombie | Sta iniziando a circolare anche a Genova

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oppioide sintetico che fa strage negli Stati Uniti. La sua potenza è devastante: due-tre milligrammi possono provocare l’overdose. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Fentanyl la droga che fa zombie. L’allerta continua, si attiva anche il MIM. Gasparri: misure concrete - Il ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si attiva contro l’uso improprio del fentanyl- Da blitzquotidiano.it

