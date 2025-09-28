L’Olimpia Milano vince la Supercoppa italiana di basket | Brescia ko 90-76
L’Olimpia Milano di Ettore Messina apre nel migliore dei modi la stagione vincendo la Supercoppa italiana per la sesta volta nella sua storia. Dopo aver battuto in semifinale la Virtus Bologna ai supplementari, nella finale disputata al Forum di Assago i biancorossi hanno battuto la Germani Brescia nettamente per 90-76. Dopo un primo tempo equilibrato, Milano trascinata dal pubblico di casa prende il largo nel terzo periodo toccando anche il +18 di vantaggio. Brescia prova a reagire e lotta fino alla fine nell’ultimo quarto, ma alla fine deve alzare bandiera bianca di fronte al roster più lungo e completo dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
