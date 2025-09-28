L’Olimpia Milano batte Brescia e vince la Supercoppa
Milano - L’operazione Supercoppa è stata completata per l’Olimpia Milano con i biancorossi che hanno ritrovato la confidenza con la vittoria alla prima occasione bissando il successo di 12 mesi fa. Questa volta lo fa superando Brescia per 90-76, soprattutto ritrova confidenza con quella vittoria che l’anno passato è mancata troppo tempo. E’ solo l’inizio, ma un buon inizio per l’Armani che ha ricordato al meglio il suo patron, ora la grande sfida è quella poi di tenere la continuità ad alto livello. Al Forum di Assago è stata un’ Olimpia brillante soprattutto nel secondo tempo quando ha imposto corsa e atletismo sovrastando Brescia quando le energie della Germani sono venute meno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
