L’Occidente capovolto e la faticosa risposta alle piazze il punto di vista di Marco Follini

(Adnkronos) – "L’Occidente non è amato nel mondo. E l’Occidente non ama se stesso. A più di un terzo di secolo dalla caduta del muro di Berlino si può dire senza tema di smentita che il 'nostro' mondo se la passa male. All’epoca sembrava che ci si aprisse davanti una prateria. Oggi, siamo finiti sul . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it