Locali sporchi insetti nel cibo e un lavoratore in nero | chiusa una pizzeria denunciato il titolare

Controlli dei carabinieri e della polizia municipale in una pizzeria di Palermo e una attività di noleggio barche a Trabia. Denunciato il titolare di una pizzeria nel capoluogo per carenze igieniche e frode in commercio. I militari hanno accertato la vendita di sostanze alimentari non genuine e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it