Lo Young bussa al Sanpa Pietracuta in casa
Prova a rimettere in piedi una stagione nata storta il Pietracuta che oggi torna davanti al pubblico amico per mettere in tasca i primi punti della stagione. Ancora a quota zero in classifica, la squadra di mister Cevoli riceverà la visita del Castenaso primo della classe. Un testacoda di quelli da seguire attentamente. Come lo saranno i novanta minuti che spettano allo Young Santarcangelo sul campo del Sanpaimola. Con i clementini che hanno la possibilità di tenersi alle spalle un avversario direttto e agganciarsi al treno delle prime della classe. Ieri nell’anticipo della quinta giornata di misura Ars et Labor Ferrara si è presa tutto nel derby con il Comacchio salendo a un passo dalla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Classifica: Castenaso, Sampierana, Mezzolara 10; Fratta Terme, Fcr Forlì, Ars et Labor Ferrara 9; Medicina Fossatone, Sant'Agostino 7; Young Santarcangelo 6; Massa Lombarda, Sanpaimola, Osteria Grande ...