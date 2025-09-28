Lo United è una squadra di giocatori carini Dov’è la cattiveria che aveva lo United di Ferguson? Times

Ingoraggiare lo United nonostante l’ennesima prestazione deludente. È un atteggiamento tipico dei tifosi dello United, che continuano a seguire l’invito di Sir Alex Ferguson — pronunciato dopo la sua ultima partita casalinga in panchina — di sostenere sempre la squadra. Ma alcuni hanno ormai perso la pazienza. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Brentford, hanno espresso il loro dolore con gesti offensivi verso i giocatori, fermi a una trentina di metri di distanza. Altri, invece, si sono indicati il petto prima di alzare le spalle: «Dov’è la grinta?» sembravano chiedere. «Dov’è la passione?» Ne scrive il Times. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo United è una squadra di giocatori carini. Dov’è la cattiveria che aveva lo United di Ferguson? (Times)

In questa notizia si parla di: united - squadra

Flick Chiama per il Fronte United nella squadra di Barca in vista del programma di fissaggi impegnati

Vlahovic Juve, il futuro del centravanti serbo è tra Milan e Manchester United: il classe 2000 ha le idee chiare sul suo prossimo approdo! Vuole quella squadra

La leggenda del Manchester United nominato allenatore della squadra giovanile

Dallo United al Chelsea non senza turbolenze. La dimostrazione chiara nel gesto verso un suo ex compagno di squadra - facebook.com Vai su Facebook

Il Manchester United svenderà tutta la squadra in estate: resteranno soltanto quattro giocatori - Nonostante il cambio di allenatore in panchina i risultati stentano ad arrivare e la squadra potrebbe finire ... Lo riporta fanpage.it

Squadra della Stagione di UEFA Europa League 2024/25 - Il gruppo di osservatori tecnici UEFA ha selezionato la Squadra della Stagione di UEFA Europa League 2024/25, con giocatori di Frankfurt, Bodø/Glimt, Lyon e Athletic Club e delle finaliste Manchester ... Come scrive it.uefa.com