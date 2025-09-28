Lo storico caffè di Cattolica premiato al top dei Bar d' Italia Piace il croissant a forma di papillon
La prestigiosa Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso ha celebrato la sua 26esima edizione al Teatro Manzoni di Milano, riconfermando ancora una volta Staccoli Caffè di Cattolica tra le eccellenze nazionali. Venerdì 26 settembre, il locale romagnolo ha ricevuto il massimo riconoscimento di Tre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: storico - caff
Il titolare dello storico caffè è pronto a battersi fino alla richiesta di un esproprio delle mura - facebook.com Vai su Facebook