Lo storico caffè di Cattolica premiato al top dei Bar d' Italia Piace il croissant a forma di papillon

Riminitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prestigiosa Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso ha celebrato la sua 26esima edizione al Teatro Manzoni di Milano, riconfermando ancora una volta Staccoli Caffè di Cattolica tra le eccellenze nazionali. Venerdì 26 settembre, il locale romagnolo ha ricevuto il massimo riconoscimento di Tre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storico - caff

Cerca Video su questo argomento: Storico Caff232 Cattolica Premiato