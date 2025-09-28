Lo sorprende mentre la fotografa sotto la gonna lo insegue e viene presa a calci
Stava salendo le scale per uscire dalla metropolitana di Roma quando, frenata dalla solita calca, si è resa conto che l'uomo che la seguiva stava armeggiando con lo smartphone tentando di fotografarla sotto la gonna. La giovane, una romana di 21 anni, ha immediatamente reagito rincorrendo il. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sorprende - fotografa
Ogni stagione ci sorprende con un nuovo incanto. La terra si rinnova, cambia abito e profumo, regalandoci colori intensi, aromi inaspettati, sapori che parlano di tradizione e autenticità. Qui al Relais Alberti lasciamo che sia la natura a ispirarci: raccogliamo i s - facebook.com Vai su Facebook
Nikon sorprende tutti annunciando ZR, mirrorless con un dna cinematografico: video 6K registrazione audio a 32 bit float interna e scienza colore RED. - X Vai su X
Sorprende uomo mentre la fotografa sotto la gonna e lo rincorre, ma viene presa a calci: denunciato 47enne napoletano - Un uomo di 47 anni, originario di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri, poiché gravemente indiziato di ... Segnala msn.com