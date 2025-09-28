Lo sorprende mentre la fotografa sotto la gonna lo insegue e viene presa a calci

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava salendo le scale per uscire dalla metropolitana di Roma quando, frenata dalla solita calca, si è resa conto che l'uomo che la seguiva stava armeggiando con lo smartphone tentando di fotografarla sotto la gonna. La giovane, una romana di 21 anni, ha immediatamente reagito rincorrendo il. 🔗 Leggi su Today.it

