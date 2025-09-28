Lo sapevi? Se il tuo cane ti guarda negli occhi a lungo c’è un significato ben preciso

Il tuo cane ti fissa negli occhi per lunghi istanti? Non è solo un gesto carino, ma una profonda forma di comunicazione che va ben oltre le parole. Gli esperti rivelano che questo contatto visivo è un pilastro fondamentale del legame unico e indissolubile che condividiamo con i nostri amici a quattro zampe, un vero e proprio ponte emotivo. Questo scambio di sguardi innesca un rilascio di ossitocina, conosciuta come l’ormone dell’amore, sia nel cane che nell’essere umano. È un processo scientificamente riconosciuto, simile a quello che si verifica tra una madre e il suo bambino, cementando fiducia, sicurezza e un profondo attaccamento reciproco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

