lo inghiotte una balena ne esce vivo con il kayak

C’è un filo - fragile, vertiginoso - che separa il mito dalla cronaca. E quando un ragazzo che pagaia in kayak viene inghiottito da una balena e poi, pochi attimi dopo, risputato illeso, quel confine si dissolve. È successo a Punta Arenas, nello Stretto di Magellano, in Cile: un episodio che avrebbe potuto essere una fiaba grottesca, ma che è davvero accaduto. Nel febbraio del 2025 Adrián Simancas, ventiquattrenne venezuelano, stava compiendo un allenamento sull’acqua con il suo packraft (una piccola canoa gonfiabile) quando una gigantesca megattera, emergendo improvvisamente, ha spalancato la bocca e lo ha risucchiato - kayak e tutto - nella sua cavità orale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

