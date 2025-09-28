LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | si parte!

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bulega mantiene la testa della gara, secondo Razgatlioglu e terzo Iannone. INIZIA GARA-2! 13.59 Warm up lap in corso, 18 giri previsti. 13.57 Tutto pronto per l’inizio della gara. 13.53 Montella dovrà recuperare parecchie posizioni per puntare alla top ten, partirà infatti 17esimo. Inoltre dovrà scontare un doppio long lap penalty. 13.48 Bautista parte terzo, Iannone quarto, i fratelli Lowes quinto e sesto davanti proprio a Petrucci. Decimo Locatelli. 13.44 La classifica pilota per i primi due recita Razgatlioglu 503 e Bulega 462. 13.39 La partenza sarà fondamentale per la gara, Bulega ricordiamo parte in pole. 🔗 Leggi su Oasport.it

live superbike gp aragon 2025 in diretta si parte

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: si parte!

In questa notizia si parla di: superbike - aragon

Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre

Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

Superbike Aragon, l'analisi del circuito dei tecnici Brembo: la storia e i punti di frenata di un weekend da (possibile) record

live superbike gp aragonLIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega ci riprova tra Superpole Race e gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega ... Da oasport.it

live superbike gp aragonDiretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Aragona 2025, oggi domenica 28 settembre - 2 GP Aragona 2025 oggi domenica 28 settembre: orario e risultato live delle sessioni. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Superbike Gp Aragon