CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bulega mantiene la testa della gara, secondo Razgatlioglu e terzo Iannone. INIZIA GARA-2! 13.59 Warm up lap in corso, 18 giri previsti. 13.57 Tutto pronto per l’inizio della gara. 13.53 Montella dovrà recuperare parecchie posizioni per puntare alla top ten, partirà infatti 17esimo. Inoltre dovrà scontare un doppio long lap penalty. 13.48 Bautista parte terzo, Iannone quarto, i fratelli Lowes quinto e sesto davanti proprio a Petrucci. Decimo Locatelli. 13.44 La classifica pilota per i primi due recita Razgatlioglu 503 e Bulega 462. 13.39 La partenza sarà fondamentale per la gara, Bulega ricordiamo parte in pole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: si parte!