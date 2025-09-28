CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partenza: ottimo start per Bulega, Razgatlioglu insegue. Guizzo di Bautista che si mette in mezzo ai gemelli Lowes. Sesto posto per Iannone. SI SPENGONO I SEMAFORI! PARTE LA SUPERPOLE RACE! 10.58 Piloti schierati, parte il warm-up lap! 10.55 Cielo sereno al momento sopra il tracciato del MotorLand di Aragon. 10.53 Ancora sette minuti e si alzerà il sipario sulla Superpole Race. Cosa aspettarsi? Bulega deve riuscire a sfruttare il vantaggio nel primo settore e cercare di prendere margine. Ieri Razgatlioglu è apparso molto più ficcante nella seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: comincia la Superpole Race!