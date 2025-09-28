CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 La partenza sarà fondamentale per la gara, Bulega ricordiamo parte in pole. 13.34 Obiettivo numero uno per Bulega è vincere e cercare di mettere piloti tra lui e il campione turco Razgatlioglu. 13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al Gran Premio di Aragon. 11.30 È tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14:00, orario di inizio di una gara-2 da non perdere! Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.29 Questa invece la classifica piloti aggiornata TOPRAK RAZGATLIOGLU 503. NICOLO BULEGA 462. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega vince la Superpole Race, tra poco gara-2!