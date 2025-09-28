CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.37 Bulega dopo una bellissima iniziale lotta con Razgatlioglu vince meritatamente, rispetto a ieri il passo in avanti della Ducati è netto. Benissimo anche Bautista a podio, quarto Iannone davanti a Rea. Trio di italiani settimo ottavo e nono rispettivamente Locatelli, Petrucci e Bassani. 14.35 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: Nicolo Bulega – Ducati Panigale V4R. Toprak Razgatlioglu – BMW M1000RR. Alvaro Bautista – Ducati Panigale V4R. Andrea Iannone – Ducati Panigale V4R. Jonathan Rea – Yamaha YZF R1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega vince gara-2 davanti a Razgatlioglu, Iannone chiude quarto