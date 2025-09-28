CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Bautista a 2.8 da Razgatlioglu e Bulega, sarebbe fondamentale per Bulega aggiungere un pilota tra lui e il turco. -9 Bautista si trova a 3 secondi dalla coppia di testa. -10 BULEGAAAAAAA si riprende la testa della gara, che gara spettacolare. -11 RAZGATLIOGLU ancora una volta si rimette davanti a Bulega. -12 Bautista si porta in terza posizione, doppio sorpasso su Rea e Iannone (che crolla quinto). -13 Massimo sforzo di Bulega che mette 3 decimi su Razgatglioglu. -14 BULEGAAAAA di nuovo in testa, che sfida spettacolare. -15 Razgatlioglu prende ora la testa della gara, Bulega si trova a due decimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega e Razgatlioglu si sfidano per la vittoria