LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | Bulega deve riprovarci tra poco la Superpole Race
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 Ancora sette minuti e si alzerà il sipario sulla Superpole Race. Cosa aspettarsi? Bulega deve riuscire a sfruttare il vantaggio nel primo settore e cercare di prendere margine. Ieri Razgatlioglu è apparso molto più ficcante nella seconda parte di gara. Aspettiamoci un confronto acceso. 10.51 Questa, invece, la situazione nella classifica piloti: TOPRAK RAZGATLIOGLU 494. NICOLO BULEGA 450. DANILO PETRUCCI 273. ANDREA LOCATELLI 245. ALVARO BAUTISTA 230. SAM LOWES 179. ALEX LOWES 155. XAVI VIERGE 129. AXEL BASSANI 107. ANDREA IANNONE 101. 10.48 Stamattina è andato in scena il warm-up, questi i risultati: Warm Up done and dusted @SamLowes22 tops the time sheet this morning, followed by @19Bautista and @topraktr54 #AragonWorldSBK pic. 🔗 Leggi su Oasport.it
