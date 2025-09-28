LIVE Superbike GP Aragon 2025 in DIRETTA | Bulega ci riprova tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega sogna una grande gara. Già alla vigilia l’obiettivo di Toprak Razgatlioglu era apparso chiaro a tutti: vincere al Motorland di Aragon ed eguagliare il record assoluto di vittorie di fila, che appartiene proprio a lui. Scattato dalla seconda posizione in gara 1, il pilota turco ha superato di forza Bulega in curva 1, con una manovra che ha costretto il vincitore del campionato Mondiale Supersport nel 2023 a cedere la posizione anche su Alex Lowes. La rimonta nel numero 11 non è stata semplice: c’è stato infatti un leggero contatto con la moto del britannico, che è così precipitato in sesta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

