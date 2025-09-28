LIVE Sinner-Marozsan ATP Pechino 2025 in DIRETTA | attenzione all’ostico magiaro che sconfisse Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nella passata stagione si impose in tre parziali agli ottavi sull’erba di Halle. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il ceco Jakub Mensik. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

