LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 8-12 States che si avvicinano minacciosamente
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Stati Uniti-Europa 8½-13½. 22.38 Termina pari la sfida tra DeChembeau e Fizpatrick, manca mezzo punto all’Europa per il trionfo. 22.35 Respiro di sollievo per Capitan Donald, Aberg batte Cantlay 2 UP e porta il primo punto della giornata all’Europa. 22.32 Attenzione sul green della 18 per DeChembeau e Fizpatrick. 22.29 Schauffele per l’ottavo punto degli States, vittoria per 4&3 su Rahm. 22.28 Stati Uniti-Europa 7-12. 22.26 Non sbaglia Justin Thomas, delirio al Bethpage Black Golf di New York. 22.25 Thomas per il settimo punto degli States, chance di birdie alla 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
Ryder Cup: il Team Europe fa il record e ipoteca il trofeo Dopo le quattro sessioni di doppio i continentali sono in vantaggio per 11,5-4,5, gap mai così ampio a partire dal 1979. Team Europe straordinario e con un record storico nella seconda giornata della 45 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it
Ryder Cup: US seize first points in fightback against Europe - listen & live text - Europe need two and a half points in Sunday singles to beat the United States with Rory McIlroy, Scottie Scheffler and Bryson DeChambeau all playing at Bethpage Black ... Si legge su bbc.com