LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 8-12 States che si avvicinano minacciosamente

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Stati Uniti-Europa 8½-13½. 22.38 Termina pari la sfida tra DeChembeau e Fizpatrick, manca mezzo punto all’Europa per il trionfo. 22.35 Respiro di sollievo per Capitan Donald, Aberg batte Cantlay 2 UP e porta il primo punto della giornata all’Europa. 22.32 Attenzione sul green della 18 per DeChembeau e Fizpatrick. 22.29 Schauffele per l’ottavo punto degli States, vittoria per 4&3 su Rahm. 22.28 Stati Uniti-Europa 7-12. 22.26 Non sbaglia Justin Thomas, delirio al Bethpage Black Golf di New York. 22.25 Thomas per il settimo punto degli States, chance di birdie alla 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 8 12 states che si avvicinano minacciosamente

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 8-12. States che si avvicinano minacciosamente

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it

live ryder cup 2025Ryder Cup: US seize first points in fightback against Europe - listen & live text - Europe need two and a half points in Sunday singles to beat the United States with Rory McIlroy, Scottie Scheffler and Bryson DeChambeau all playing at Bethpage Black ... Si legge su bbc.com

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025