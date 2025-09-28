CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Stati Uniti-Europa 8½-13½. 22.38 Termina pari la sfida tra DeChembeau e Fizpatrick, manca mezzo punto all’Europa per il trionfo. 22.35 Respiro di sollievo per Capitan Donald, Aberg batte Cantlay 2 UP e porta il primo punto della giornata all’Europa. 22.32 Attenzione sul green della 18 per DeChembeau e Fizpatrick. 22.29 Schauffele per l’ottavo punto degli States, vittoria per 4&3 su Rahm. 22.28 Stati Uniti-Europa 7-12. 22.26 Non sbaglia Justin Thomas, delirio al Bethpage Black Golf di New York. 22.25 Thomas per il settimo punto degli States, chance di birdie alla 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 8-12. States che si avvicinano minacciosamente