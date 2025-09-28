LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 Subito spettacolo nei singoli infortunio per Hovland
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 A Rory basta un putt! Il n.2 del mondo imbuca da lontano, piazza il birdie e si porta in vantaggio. 19.00 Scheffler trova un’ottima linea con l’approccio e per poco non lo imbuca. McIlroy avrà due putt per vincere la buca 19.00 Salva il par e la buca Cantlay. 18.59 Molto più a destra Scheffler che è in pieno rough. 18.58 Ai piedi del green Rahm che però finisce nel rough di destra. Lo spagnolo avrà un buon angolo per attaccare all’asta 18.57 Sul tee della uno arrivano Jon Rahm e Xander Schauffele. 18.57 Scheffler colpisce malissimo l’approccio alla due con la palla che rimane in rough. 🔗 Leggi su Oasport.it
