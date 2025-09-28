LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 Partenza forte per gli europei ma gli americani non mollano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Rose va in green ma è sul bordo destro con l’asta posizionata sul bordo sinistro. 19.26 Birdie di Fitzpatrick alla cinque! L’inglese è 3 Up con Bryson DeChambeau 19.25 JT è andato a segno dal rough, con la palla che rimbalza ad un passo e finisce in buca. 19.24 EAGLE DI JUSTIN THOMAS!!! L’americano imbuca il secondo colpo alla sei e vince la buca. Gli americani provano a vendere caramente la pelle in questa domenica. 19.22 Schauffele imbuca alla due, trova il birdie e si porta due up. 19.20 Troppo a sinistra il putt di Rose che perde la buca. Torna all square il primo match di giornata 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ryder Cup 2025: USA-Europa 5-12. Partenza forte per gli europei, ma gli americani non mollano