LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 Match play sostanzialmente in parità sarà una lunga giornata!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Palla in asta per andare in vantaggio Justin Thomas! Che come back stupendo! 20:48 Si ferma sul bordo il tentativo di bogey per McIlroy! Scottie Scheffler finalmente passa in vantaggio. 20:47 Bogey però per Scottie Scheffler che non trova il par. 20:45 Approccio difficilissimo dal rough alto intorno al green di McIlroy. Fa pochi metri. Putterà per il bogey. 20:45 Che bello il putt di Morikawa per vincere la 5! Adesso sono 3 i match a favore degli americani! 20:44 Perde contatto Rose su Young che va 3 down sul tee della 13. 20:42 Young sta vincendo su Rose e Griffin su Hojgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
