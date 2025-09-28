LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 L’infortunio di Hovland muove il punteggio iniziano i singoli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Approccio al green imperfetto dal rough per Young con la palla che rimane molto corta. Nel frattempo entrano sul tee Tommy Fleetwood, che cerca la quinta vittoria, e Justin Thomas. 18.10 Rose va oltre l’asta e con un leggero backspin prova a riportarsi vicino alla buca. 18.09 Angolo stretto per Rose con la bandiera che è tre passi dal bordo sinistro del green. 18.06 Young è stato il migliore degli americani in questo weekend con due vittorie ed una sconfitta portando 2 dei 4.5 punti conquistati dagli USA. Iniziare forte per gli statunitensi è importante per provare a trascinare le altre partite. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Riporta oasport.it
Ryder Cup: Hovland injury means Europe need two and a half singles points to win - Europe need three points in Sunday singles to beat the United States with Rory McIlroy, Scottie Scheffler and Bryson DeChambeau all playing at Bethpage Black ... bbc.com scrive