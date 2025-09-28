LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 Iniziano i primi singoli partenza forte per gli americani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 Buca pareggiata nel primo match. Sia Rose che Young hanno bisogno di due putt sul green della due. 18.25 Al centro del fairway il tee shot di Fitzpatrick. Si ferma ai piedi del green con il drive DeChambeau. 18.24 Non riesce ad imbucare Tommy Fleetwood che rimane basso. Pareggiata la prima buca nel secondo match. 18.23 Splendido putt di Justin Thomas dalla stessa distanza di Young. Il colpo di JT si ferma sulla buca non trovando una seconda pendenza. 18.22 Si preparano sul tee della uno Bryson DeChambeau e Matt Fitzpatrick 18.21 Brutto secondo colpo di Rose che prende il green ma dal lato opposto rispetto alla bandiera. 🔗 Leggi su Oasport.it

