LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 5-12 Iniziano i primi singoli partenza forte per gli americani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 Buca pareggiata nel primo match. Sia Rose che Young hanno bisogno di due putt sul green della due. 18.25 Al centro del fairway il tee shot di Fitzpatrick. Si ferma ai piedi del green con il drive DeChambeau. 18.24 Non riesce ad imbucare Tommy Fleetwood che rimane basso. Pareggiata la prima buca nel secondo match. 18.23 Splendido putt di Justin Thomas dalla stessa distanza di Young. Il colpo di JT si ferma sulla buca non trovando una seconda pendenza. 18.22 Si preparano sul tee della uno Bryson DeChambeau e Matt Fitzpatrick 18.21 Brutto secondo colpo di Rose che prende il green ma dal lato opposto rispetto alla bandiera. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it
Ryder Cup: Hovland injury means Europe need two and a half singles points to win - Europe need three points in Sunday singles to beat the United States with Rory McIlroy, Scottie Scheffler and Bryson DeChambeau all playing at Bethpage Black ... Si legge su bbc.com