CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.31 A questo punto all’Europa mancano due punti e mezzo per tenersi la Coppa e tre per vincerla completamente. Il tutto con 12 match a disposizione nei singoli, ma è chiaro che la domenica non si può sottovalutare anche perché di rimonte se ne son viste (Medinah è un esempio). 00.29 Mai nella storia si era verificato un simile divario alla vigilia dei 12 match singoli della domenica, da quando la formula è quella odierna. 00.27 USA-Europa 4,5-10,5: Tyrrell HattonMatt Fitzpatrick battono Sam BurnsPatrick Cantlay 1 Up! 00.27 Tutti sono giunti alla 18. Primo a tentare il putt è Burns, che è anche l’unico con realistiche chance in quota USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 4.5-11.5, vincono anche Hatton e Fitzpatrick!