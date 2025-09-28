LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 4.5-11.5 europei ancora dominanti sul Bethpage Black Course

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.34 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani! 00.32 Risultati finali dei fourball Justin ThomasCameron Young 2UP Rory McIlroyShane Lowry Scottie SchefflerDeChambeau 3&2 Tommy FleetwoodJustin Rose J.J. SpaunXander Schauffele 1 Up Jon RahmSepp Straka Sam BurnsPatrick Cantlay 1 Up Tyrrell HattonMatt Fitzpatrick 00.31 A questo punto all’Europa mancano due punti e mezzo per tenersi la Coppa e tre per vincerla completamente. Il tutto con 12 match a disposizione nei singoli, ma è chiaro che la domenica non si può sottovalutare anche perché di rimonte se ne son viste (Medinah è un esempio). 🔗 Leggi su Oasport.it

