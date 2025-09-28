LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 4.5-10.5 Spaun e Schauffele accorciano per gli americani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.27 Tutti sono giunti alla 18. Primo a tentare il putt è Burns, che è anche l’unico con realistiche chance in quota USA. 00.24 Backspin esagerato di Cantlay, era stato bravo come piazzamento, ma l’effetto lo ha tradito mandandolo tra avangreen e rough. Europa vicinissima al terzo punto, e trovare un poker di sessioni, oltretutto in trasferta, è impresa ardua. 00.23 Burns la manda lunga, ma non gli riesce di dare spin alla palla. 00.23 PAZZESCO! Hatton gioca la palla con un effetto a tornare indietro talmente incredibile che. va a colpire la palla di Fitzpatrick che già era buonissima! Praticamente in due nello stesso posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa vince entrambe le sessioni ed è avanti 5.5-2.5 dopo il day 1 - 25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della Ryder Cup 2025 con l'Europa avanti 5. Riporta oasport.it
Ryder Cup 2025 live updates: Day 2 scores, results as tempers boil over in Bryson DeChambeau match - Team Europe has extended its advantage over Team USA during an increasingly bad- Come scrive nytimes.com