LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 4.5-10.5 Spaun e Schauffele accorciano per gli americani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.27 Tutti sono giunti alla 18. Primo a tentare il putt è Burns, che è anche l’unico con realistiche chance in quota USA. 00.24 Backspin esagerato di Cantlay, era stato bravo come piazzamento, ma l’effetto lo ha tradito mandandolo tra avangreen e rough. Europa vicinissima al terzo punto, e trovare un poker di sessioni, oltretutto in trasferta, è impresa ardua. 00.23 Burns la manda lunga, ma non gli riesce di dare spin alla palla. 00.23 PAZZESCO! Hatton gioca la palla con un effetto a tornare indietro talmente incredibile che. va a colpire la palla di Fitzpatrick che già era buonissima! Praticamente in due nello stesso posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

