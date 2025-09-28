LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 3.5-10.5 ultimi due match pari nei fourball
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.18 Niente par per Straka, Rahm va invece proprio per salvare il par. 00.17 Hatton debutta alla 18 andando vicino alla palla di Burns, ma in fairway. 00.17 Straka non riesce a piazzare il putt del pari alla 18 (ma era difficilissimo). 00.16 Fitzpatrick va troppo a destra, bunker. 00.16 Cantlay esordisce alla 18 perfettamente in centro fairway. 00.15 Torniamo all’inizio della 18 perché c’è il tee shot di Burns che va appena nel primo taglio di rough alla destra, niente di compromesso. 00.14 E con Rahm che finisce nel bunker di sinistra le probabilità che gli USA vincano il match 3 sono elevatissime. 🔗 Leggi su Oasport.it
