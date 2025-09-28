LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 13-15 Lowry lascia la coppa in mano europea Hatton per la vittoria finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.59 A questo punto non rimane che lanciare un saluto a tutti i lettori di OA Sport. Raccontare questa Ryder Cup è stato ancora una volta un piacere, e non rimane che salutarci in questo senso a tra due anni, ma non dimenticate di continuare a seguire questo sport che di emozioni ne regala sempre tantissime. E ha tornei praticamente ogni settimana, sia sul PGA Tour che sull’attuale DP World Tour, che poi è il circuito continentale, ma non solo: di materiale ce n’è tantissimo. Buonanotte a tutti! 23.57 Ricordiamo ancora, a questo punto, la prossima sede e le prossime date della Ryder Cup: 17-19 settembre ad Adare Manor, Limerick, Irlanda. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
Ryder Cup: il Team Europe fa il record e ipoteca il trofeo Dopo le quattro sessioni di doppio i continentali sono in vantaggio per 11,5-4,5, gap mai così ampio a partire dal 1979. Team Europe straordinario e con un record storico nella seconda giornata della 45 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it
Ryder Cup live score updates as American rally falls short, Shane Lowry makes clinching putt - had a huge Sunday rally but the blue and yellow did enough to retain the Ryder Cup over the red, white and blue. Si legge su msn.com