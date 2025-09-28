LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 12,5-14,5 la coppa è europea! Lowry va a 14 Hatton per la vittoria totale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.50 Non arriva in green Burns, finendo nella parte appena davanti allo stesso. 23.48 Buon secondo colpo in green di MacIntyre alla 18. 23.45 E adesso manca l’ultimo match Burns-MacIntyre, che servirà solo a definire il punteggio finale. 23.43 TYRRELL HATTON CONSEGNA ALL’EUROPA LA VITTORIA DELLA RYDER CUP 2025. Pareggiato il suo match con Collin Morikawa, USA-Europa 12,5-14,5! 23.42 Putt molto lungo e anche bello di Morikawa, ma ora è Hatton che ha i due putt per consegnare all’Europa la vittoria totale della Ryder Cup. 23.41 MacIntyre sfiora la vittoria di buca alla 17, si va alla 18 con Burns 1 Up. 🔗 Leggi su Oasport.it

