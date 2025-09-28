LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 11-14 Shane Lowry mantiene la coppa in terra europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.17 Punteggio ora di 11-14, ora basterà un altro mezzo punto all’Europa per la vittoria completa, e Lowry piange, alza le braccia, non sa cosa fare, per quella che è la sua più grande emozione della carriera dall’Open Championship vinto nel 2019 al Royal Portrush! 23.16 SHANE LOWRY METTE IL PUTT DEL MEZZO PUNTO CHE VALE 14 PER L’EUROPA, CHE MANTIENE LA RYDER CUP! E come esulta l’irlandese! 23.15 Attenzione! Resta corto col punto Henley! Shane Lowry ha il putt per consegnare il mantenimento della Ryder Cup all’Europa. 23.13 Griffin sfiora il birdie dalla lunga alla 16, Hojgaard rimane corto e a questo punto si va alla 17 con l’americano 1 Up. 🔗 Leggi su Oasport.it

