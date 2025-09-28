LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 10½-13½ Spaun avvicina ancora gli States
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 Proprio in questi secondi Burns e MacIntyre hanno pareggiato la 14. Proiezione che rimane 14,5-13,5 Europa. 23.00 Situazione attuale Cameron Young – Justin Rose 1 Up (Fine) Justin Thomas – Tommy Fleetwood 1 Up (Fine) Bryson DeChambeau – Matt Fitzpatrick Pari (Fine) Scottie Scheffler – Rory McIlroy 1 Up (Fine) Patrick Cantlay – Ludvig Aberg 2&1 (Fine) Xander Schauffele – Jon Rahm 4&3 (Fine) J.J. Spaun – Sepp Straka 2&1 (Fine) Russell Henley – Shane Lowry 1 Up (16) Ben Griffin – Rasmus Hojgaard 1 Up (15) Collin Morikawa – Tyrrell Hatton Pari (14) Sam Burns – Robert MacIntyre Pari (13) Harris English – Viktor Hovland Pari* 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
Ryder Cup: il Team Europe fa il record e ipoteca il trofeo Dopo le quattro sessioni di doppio i continentali sono in vantaggio per 11,5-4,5, gap mai così ampio a partire dal 1979. Team Europe straordinario e con un record storico nella seconda giornata della 45 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it
Ryder Cup live score updates as Americans are putting together a huge Sunday rally - After two days and four sessions, it's a sizeable European lead at the 2025 Ryder Cup. msn.com scrive