LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | USA-Europa 10½-13½ Spaun avvicina ancora gli States

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 Proprio in questi secondi Burns e MacIntyre hanno pareggiato la 14. Proiezione che rimane 14,5-13,5 Europa. 23.00 Situazione attuale Cameron Young – Justin Rose 1 Up (Fine) Justin Thomas – Tommy Fleetwood 1 Up (Fine) Bryson DeChambeau – Matt Fitzpatrick Pari (Fine) Scottie Scheffler – Rory McIlroy 1 Up (Fine) Patrick Cantlay – Ludvig Aberg 2&1 (Fine) Xander Schauffele – Jon Rahm 4&3 (Fine) J.J. Spaun – Sepp Straka 2&1 (Fine) Russell Henley – Shane Lowry 1 Up (16) Ben Griffin – Rasmus Hojgaard 1 Up (15) Collin Morikawa – Tyrrell Hatton Pari (14) Sam Burns – Robert MacIntyre Pari (13) Harris English – Viktor Hovland Pari* 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ryder cup 2025 in diretta usa europa 10189 13189 spaun avvicina ancora gli states

© Oasport.it - LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 10½-13½. Spaun avvicina ancora gli States

In questa notizia si parla di: ryder - diretta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course

live ryder cup 2025LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Segnala oasport.it

live ryder cup 2025Ryder Cup live score updates as Americans are putting together a huge Sunday rally - After two days and four sessions, it's a sizeable European lead at the 2025 Ryder Cup. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Ryder Cup 2025