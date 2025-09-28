CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Il punteggio è ora 12-5 per l’Europa che quindi avrà bisogno di conquistare due punti per difendere la coppa. 17.46 Questo il comunicato di team Europe: Viktor Hovland from Team Europe is unable to play in the Sunday Singles Matches due to injury. The substitution Rule 3.d) of the Ryder Cup Captains’ Agreement requires each Team Captain to provide the name of one player, in the sealed envelope, who will not play in the case of. pic.twitter.comGNPYgdzDew — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2025 17.43 Diamo subito una notizia importante: Viktor Hovland non è riuscito a recuperare dal fastidio al collo e non prenderà parte ai singolari. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: si parte alle 18.02 con i singoli! Hovland infortunato, cambia il punteggio