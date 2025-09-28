LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | Europa per completare l’opera nell’ultima giornata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e b envenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della Ryder Cup 2025 di scena sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa conduce per 11,5-4,5 dopo le prime due giornate. Un dominio incredibile, e per certi versi anche imprevisto, quello della squadra di Luke Donald. Era nota l’unità del gruppo continentale, e si vedeva fin da Roma 2023, ma quello che si è visto finora è un completo trovarsi avanti da qualsiasi punto di vista della squadra del Vecchio Continente, totalmente priva di freni fino a ora. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - diretta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: inizia la sfida, l’Europa sogna il colpaccio fuori casa
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: la sfida USA-Europa al via sul Bethpage Black Course
DIRETTA LIVE - Si comincia! La Ryder Cup 2025 prende il via, Bethpage Black apre le porte alla sfida USA-Europa in una cornice straordinaria. Subito Scheffler e McIlroy in campo - X Vai su X
MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8 In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da g - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per completare l’opera nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... oasport.it scrive
Ryder Cup 2025 live updates: Europe continues domination, takes record lead into Sunday singles - 1 in the morning foursomes session on Saturday, the Americans faced an urgent situation, trailing 8½ to 3½ entering the afternoon fourball session. Segnala sports.yahoo.com