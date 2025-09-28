LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA | Europa per completare l’opera nell’ultima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e b envenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della Ryder Cup 2025 di scena sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa conduce per 11,5-4,5 dopo le prime due giornate. Un dominio incredibile, e per certi versi anche imprevisto, quello della squadra di Luke Donald. Era nota l’unità del gruppo continentale, e si vedeva fin da Roma 2023, ma quello che si è visto finora è un completo trovarsi avanti da qualsiasi punto di vista della squadra del Vecchio Continente, totalmente priva di freni fino a ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

