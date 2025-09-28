Live Roma-Verona 1-0 | intervallo all’Olimpico

Roma – Lunch match per la Roma di Gasperini, che ospita il Verona all’Olimpico con l’obiettivo di dare seguito alle ultime due vittorie ottenute contro la Lazio e a Nizza. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, El Ayanoui, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Verona 1-0: intervallo all’Olimpico

