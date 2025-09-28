LIVE Polonia-Cechia Mondiali volley 2025 in DIRETTA | sfida tra deluse per il bronzo

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il bronzo del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Polonia e Cechia. Polacchi nettamente favoriti per salire sul podio.  Il Mondiale di pallavolo maschile nelle Filippine si chiude con una sfida inedita e affascinante per il bronzo: Polonia–Cechia. Due percorsi molto diversi si incrociano nella finale per il terzo posto, con i campioni europei e della VNL 2025 costretti a inseguire un podio che per loro ha quasi il sapore amaro della consolazione, e la rivelazione del torneo pronta a coronare una cavalcata inattesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

