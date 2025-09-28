LIVE Polonia-Cechia 2-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | che fatica per i polacchi nel terzo set 25-22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Errore al servizio Polonia 4-2 Murooooooooooooooo Leoooooooooooon 3-2 In rete Licek da zona 4 a concludere una lunga azione 2-2 Diagonale di Leon da zona 4 1-2 Diagonale di Indra da seconda linea 1-1 Diagonale di Sasak da zona 2 0-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Klimeeeeeeees Il protagonista che non ti aspetti è il centrale Jakubiszak che, con due muri e un attacco vincente regala alla Polonia il terzo set. La squadra di Grbic è in difficoltà, è saltata l’organizzazione in campo, male in difesa e poco efficace in attacco. Il tasso tecnico dei polacchi, però, è superiore a quello dei cechi e per il momento basta per essere in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

