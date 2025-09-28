LIVE Polonia-Cechia 1-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | i cechi a sorpresa riaprono la partita 23-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Errore al servizio cechia 1-2 La pipe di Vasina 1-1 Attacco vincente Sasak 0-1 Errore al servizio Polonia 23-25 Vasinaaaaaaaaaaaaaaaa! Vincente da zona 4. La Cechia a sorpresa rimette in piedi il match vincendo di misura contro una Polonia che ha perso smalto in ricezione e in attacco rispetto al primo set 23-24 Mano out Huber in primo tempo 22-24 Mano out Vasina da zona 4 22-23 Errore al servizio Cechia 21-23 Murooooooooooooooooooo Vasinaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno su Sasak 21-22 Vincente Sasak da seconda linea sulle mani del muro 20-22 Errore al servizio Sasak 20-21 Mano out Leon da zona 4 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sotolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 19-20 Murooooooooooooooooo Liceeeeeeeeeek su Leon che è calato vistosamente in questo secondo set, dopo un primo parziale pigliatutto 19-19 La slash di Licek 19-18 Diagonale di Licek da zona 4 19-17 Parallela di Sasak da zona 2 18-17 Vincente Licek da zona 4 sulle mani del muro polacco 18-16 Errore al servizio Cechia 17-16 Mano out Vasina da zona 4 17-15 Errore al servizio Cechia 16-15 Out Semeniuk da zona 4 16-14 Errore al servizio Polonia 16-13 Muroooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuk 15-13 Invasione Polonia 15-12 Errore al servizio Polonia 15-11 Errore al servizio Cechia 14-11 La slash di Indra 14-10 Parallela di Licek da zona 4 14-9 Diagonale di Leon da zona 4 13-9 Vincente Sasak da seconda linea sul muro avversario 12-9 La pipe di Semeniuk 11-9 Mano out Indra da zona 2 11-8 Out Sasak da seconda linea 11-7 Pipe di Vasina 11-6 Parallela di Leon da zona 4 10-6 In rete la pipe di Semeniuk 10-5 Errore al servizio Cechia 9-5 Parallela di Vasina da zona 4 9-4 Errore al servizio Cechia 8-4 Diagonale Indra da zona 2 8-3 Primo tempo Kochanowski 7-3 Mano out Indra da zona 2 7-2 Vincete Leon 5-1 Out Galabov da zona 4 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Hubeeeeeeeeeeeeeer 3-1 Mano out Leon da zona 4 25-18 Errore al servizio Cechia e la Polonia vince dominando il primo set con un leon superstar 24-18 Parallela di Indra da zona 2 24-17 Errore al servizio Cechia 23-17 Errore Polonia al servizio 23-16 Pipe di Leon 22-16 Murooooooooooooooo Vasinaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-15 Diagonale di Vasina da zona 4 22-14 Parallela di Sasak da seconda linea 21-14 Parallela di Galabov da zona 4 21-13 Muroooooooooooooooo Hubeeeeeeeeeeeeeeer 20-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kochanowsi 19-13 Errore al servizio Cechia 18-13 Errore al servizio Polonia 18-12 Vincente Leon da zona 4 17-12 Out Leon da zona 4 17-11 La pipe di Vasina 17-10 Tocco di Leon da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Polonia-Cechia 1-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: i cechi a sorpresa riaprono la partita, 23-25