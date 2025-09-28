LIVE Polonia-Cechia 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Leon superstar nel primo set 25-18
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-4 Errore al servizio Cechia 8-4 Diagonale Indra da zona 2 8-3 Primo tempo Kochanowski 7-3 Mano out Indra da zona 2 7-2 Vincete Leon 5-1 Out Galabov da zona 4 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Hubeeeeeeeeeeeeeer 3-1 Mano out Leon da zona 4 25-18 Errore al servizio Cechia e la Polonia vince dominando il primo set con un leon superstar 24-18 Parallela di Indra da zona 2 24-17 Errore al servizio Cechia 23-17 Errore Polonia al servizio 23-16 Pipe di Leon 22-16 Murooooooooooooooo Vasinaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-15 Diagonale di Vasina da zona 4 22-14 Parallela di Sasak da seconda linea 21-14 Parallela di Galabov da zona 4 21-13 Muroooooooooooooooo Hubeeeeeeeeeeeeeeer 20-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kochanowsi 19-13 Errore al servizio Cechia 18-13 Errore al servizio Polonia 18-12 Vincente Leon da zona 4 17-12 Out Leon da zona 4 17-11 La pipe di Vasina 17-10 Tocco di Leon da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: polonia - cechia
