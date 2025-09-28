LIVE Polonia-Cechia 0-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | polacchi in fuga nel primo set 13-7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 Parallela di Indra da zona 2 24-17 Errore al servizio Cechia 23-17 Errore Polonia al servizio 23-16 Pipe di Leon 22-16 Murooooooooooooooo Vasinaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-15 Diagonale di Vasina da zona 4 22-14 Parallela di Sasak da seconda linea 21-14 Parallela di Galabov da zona 4 21-13 Muroooooooooooooooo Hubeeeeeeeeeeeeeeer 20-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kochanowsi 19-13 Errore al servizio Cechia 18-13 Errore al servizio Polonia 18-12 Vincente Leon da zona 4 17-12 Out Leon da zona 4 17-11 La pipe di Vasina 17-10 Tocco di Leon da zona 4. E’ lui contro tutti! 16-10 Parallela di Leon da zona 4 15-8 Murooooooooooooooo Leoooooooooon 14-8 Errore al servizio Cechia 13-8 La parallela di Vasina 13-7 Murooooooooooooo Leoooooooooooooooon 12-7 Pallonetto di Leon 11-7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuk 10-7 Nei tre metri la diagonale di Leon senza muro 9-7 La pipe di Leon 8-7 Invasione Polonia 8-6 diagonale di Semeniuk da zona 4 7-6 Mano out Huber in primo tempo 6-6 Pallonetto di Galabov da zona 4 6-5 Out Vasina da seconda linea 5-5 Vincente Sasakk da seconda linea 4-5 Murooooooooooooo Bartuneeeeeeeeeek 4-4 Errore al servizio Polonia 4-3 La pipe di Semeniuk 3-3 Primo tempo Klimes 3-2 Errore al servizio Cechia 2-2 Primo tempo di Klimes 2-1 Mano out Leon da zona 4 1-1 Indra vincente da seconda linea 1-0 Il tocco di Leon da zona 4 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
