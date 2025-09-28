CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 9.55 Gauff resiste a Fernadez e vince 2-1 (6-4, 4-6, 7-5). L’americana ha rischiato lo psicodramma trovandosi in vantaggio 5-2 e con il servizio dalla sua, con la canadese che è riuscita ad annullare anche un match point, trovando il break anche nel successivo turno di battuta. Sul 5-5, Fernadez ha subito un passaggio a vuoto mortifero che ha permesso alla numero 3 del mondo di chiudere il match. Adesso tocca a Paolini scendere in campo per raggiungere gli ottavi di finale. 8.54 Fernandez ha vinto il secondo set 4-6, portando il match contro Gauff al terzo e decisivo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: manca poco per l’ingresso in campo dell’azzurra