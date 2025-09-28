CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 6.40 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro al Capital Group Diamond, campo in cui tra poche ore scenderà in campo Paolini: Cobolli ha perso 2-0 (6-3, 6-2) contro Tien, con Gauff e Fernandez che entreranno in campo tra una ventina di minuti circa per darsi battaglia fino all’ultimo scambio. Successivamente toccherà alla nostra numero 1 italiana contro Kenin! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin, per il match valido per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino, con il livello del percorso dell’azzurra che si alza, e non di poco, ma che comunque vede l’appena campionessa del Mondo con l’ Italia favorita per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: in campo Gauff, poi toccherà all’azzurra!