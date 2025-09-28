CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 8.54 Fernandez ha vinto il secondo set 4-6, portando il match contro Gauff al terzo e decisivo parziale. Paolini dovrà attendere ancora un po’ prima di entrare in campo. 8.00 Termina il primo set tra Gauff ed Fernandez, con la numero tre al mondo che vince con il parziale di 6-4! Intanto, segnaliamo la sconfitta di Rybakina contro la tedesca Lys: ottima notizia per Paolini in chiave qualificazione Finals, con l’azzurra che entrerà in campo dopo la statunitense. 6.40 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro al Capital Group Diamond, campo in cui tra poche ore scenderà in campo Paolini: Cobolli ha perso 2-0 (6-3, 6-2) contro Tien, con Gauff e Fernandez che entreranno in campo tra una ventina di minuti circa per darsi battaglia fino all’ultimo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: Gauff e Fernandez al terzo set, dopo tocca all’azzurra