15-15 Prima vincente. 0-15 Dritto lungolinea micidiale di Paolini che apre il secondo set con un grande vincente. Seconda palla. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE KENIN. 10.58 Un'ottima Paolini vince il primo set, con Kenin che sul 5-1 entra definitivamente in partita portando nel lato italiano più di una preoccupazione. Vedremo come sarà l'atteggiamento delle due tenniste al rientro in campo. 6-3 SET PAOLINI. Prima vincente e il parziale è di Jasmine. A-40 Prima vincente e primo set point per la campionessa azzurra.

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 6-3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra rischia ma alla fine chiude il primo set