CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MANNARINO DALLE 7.00 11.27 Che prestazione di Paolini, con l’azzurra che agli ottavi di finale affronterà Bouzkova che è riuscita a vincere il suo match contro Kudermetova. L’azzurra serve con l’80% di prime palle, raccogliendo il 70% di punti: numeri da urlo per una performance da urlo che adesso ha bisogno di trovare continuità. Nelle parti finali dei set, Kenin ha provato ad affacciarsi a delle timide rimonte, soprattutto nel primo set, ma oggi neanche la miglior statunitense degli ultimi mesi poteva superare l’azzurra. 6-0 GAME, SET AND MATCH. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 6-3 6-0, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra domina dall’inizio del match e batte per la prima volta la statunitense